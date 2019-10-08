Трамп предостерег Турцию от удара по союзникам США в Сирии
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Президент США Дональд Трамп предостерег Турцию от нанесения ударов по американским военным или союзникам Соединенных Штатов во время операции на северо-востоке Сирии и назвал это недопустимым. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, в районе где турецкие военные начали операцию находились 50 военнослужащих США.
Трамп отметил, что во избежании больших проблем во время разговора с президентом Турции Тайипом Эрдоганом призвал его не вредить «кому-либо из наших людей».
Американский лидер отметил, что не хочет, «чтобы они были ранены или убиты, чтобы с ними что-то случилось».
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