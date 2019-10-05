Эрдоган не исключил начала операции в Сирии в ближайшее время
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция Турции в Сирии может начать в ближайшие дни, сообщает ТАСС.
Заявление о создании зоны безопасности в Сирии Эрдоган сделал в Анкаре во время выступления, которое транслировало местное ТВ.
«Мы будем проводить эту операцию и на земле, и с воздуха. Может быть, сегодня, а может быть, и завтра [приступим]», — заявил Эрдоган.
Ранее президент России Владимир Путин обсудил с Эрдоганом кризис в Сирии.