Эрдоган не исключил начала операции в Сирии в ближайшее время

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция Турции в Сирии может начать в ближайшие дни, сообщает ТАСС.

Заявление о создании зоны безопасности в Сирии Эрдоган сделал в Анкаре во время выступления, которое транслировало местное ТВ.

«Мы будем проводить эту операцию и на земле, и с воздуха. Может быть, сегодня, а может быть, и завтра [приступим]», — заявил Эрдоган.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с Эрдоганом кризис в Сирии.