Путин пообещал ответить, если США разместят ракеты в Азии

Российская сторона будет вынуждена зеркально ответить, если США разместят свои ракеты в Азии. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости».

Глава государства напомнил, что Россия будет зеркально отвечать. Однако он отметил, что страна не планирует размещать ракеты в регионах, пока Соединенные Штаты не сделают этого первыми.

Путин предположил, что американская сторона вышла из ДРСМД не из-за России и ее мистических нарушений договора.

«Если они собираются ставить в Азии, то, значит, Азия является первопричиной выхода из этого договора», — подчеркнул Путин.

Заключая, он сообщил, что Россия будет внимательно следить за дальнейшими шагами США.

Ранее The Associated Press сообщало, что США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии.