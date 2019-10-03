Путин пообещал ответить, если США разместят ракеты в Азии

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Президент России Владимир Путин на полигоне «Донгуз», где проходит основной этап... Президент России Владимир Путин на полигоне «Донгуз», где проходит основной этап...
Президент России Владимир Путин на полигоне «Донгуз», где проходит основной этап...
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Российская сторона будет вынуждена зеркально ответить, если США разместят свои ракеты в Азии. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости».

Глава государства напомнил, что Россия будет зеркально отвечать. Однако он отметил, что страна не планирует размещать ракеты в регионах, пока Соединенные Штаты не сделают этого первыми.

Путин предположил, что американская сторона вышла из ДРСМД не из-за России и ее мистических нарушений договора.

«Если они собираются ставить в Азии, то, значит, Азия является первопричиной выхода из этого договора», — подчеркнул Путин.

Заключая, он сообщил, что Россия будет внимательно следить за дальнейшими шагами США.

Ранее The Associated Press сообщало, что США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии.