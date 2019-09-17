Эр-Рияд не отреагировал на предложение купить С-300 или С-400, заявили в Кремле
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Саудовская Аравия не отреагировала на предложение президента России Владимира Путина купить системы С-300 или С-400. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что у Кремля пока нет сведений об атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, которые могли бы стать причиной для каких-то заключений о том, кто стоит за этим.
«Мы не являемся сторонниками каких-то поспешных обвинений или заключений относительно того, кто стоит за этой атакой», — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что Путин заявил о готовности помочь Эр-Рияду при покупке королевством С-400.