Россия развернула системы С-400 в Арктике

<img src="//img.gazeta.ru/files3/441/12652441/AP_19239629926712-pic905-895x505-77924.jpg">

Российские военные установили новые системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф на архипелаге Новая Земля в Арктике. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северного флота страны.

По данным военных, С-400 разметили в рамках перевооружения зенитного ракетного полка противовоздушной обороны Северного флота.

Подчеркивается, что российских военных уже переобучили и теперь они могут начать работать с новыми системами ПРО.

До этого российские военные использовали в Арктике системы С-300.

Ранее в Британии заявили, что самое грозное оружие российской стороны — это ЗРС С-400 «Триумф», а также оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» и подвижный береговой ракетный комплекс «Бастион-П».