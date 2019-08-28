Секретный шаттл США поставил новый рекорд

Американский летательный аппарат Boeing X-37B OTV, находящийся на орбите, побил рекорд пребывания в космосе. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, данный космоплан пробыл в космосе уже более 717 суток 20 часов и 42 минут.

Уточняется, что специалисты хотели проверить, как долго летательный аппарат может находиться в космосе.

Как подчеркивается, первая миссия космоплана длилась 224 дня, вторая — 468 дней, а третья — 675.

Согласно изданию, проект является секретным, и руководство не называет свои цели.

Ранее экс-министр ВВС США похвасталась сводящим врагов с ума секретным мини-шаттлом.