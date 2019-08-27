Путин и Эрдоган согласовали допмеры против террористов в Идлибе

<img src="//img.gazeta.ru/files3/9/12292009/RTS2GTCN-pic905-895x505-2450.jpg">

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Анкара серьезно обеспокоены ситуацией в сирийском Идлибе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, обстрел позиций правительственных войск Сирии и военных объектов России со стороны террористов продолжается.

«Мы обменялись с президентом Турции совместными мерами для нейтрализации террористических очагов в Идлибе и нормализации обстановки в этой зоне и в Сирии», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что зона деэскалации не должна превращаться в прибежище боевиков.

Ранее сообщалось, что Израиль атаковал объекты иранских сил в Сирии, расположенные к юго-востоку от Дамаска.