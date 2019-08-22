Эксперт заявил, что «Буревестником» будет управлять «Мертвая рука»

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Военный эксперт Дмитрий Корнев рассказал, что крылатая ракета с неограниченной дальностью действия и ядерной энергетической установкой «Буревестник» может получать команды от систем «Периметр» («Мертвая рука»). Об этом пишут «Известия».

По мнению экспертов, эта ракета является почти «идеальным оружием возмездия», поскольку даже после поражения средствами ПРО она сможет «заражать местность» остатками своих установок. Сохранившиеся боеголовки обеспечат достижение цели и нанесут необходимый ущерб.

«Никому в мире до сих пор этого не удавалось [создать такую систему], и наша страна здесь является первопроходцем», — заявил Корнев.

Ранее The National Interest предупредил об опасности сверхоружия России.