Россия и Китай соберут Совбез ООН для обсуждения новых ракет США

Россия и Китай инициировали созыв Совета Безопасности ООН для обсуждения планов США по разработке и размещению новых ракет средней дальности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что заседание пройдет в четверг, 22 августа по пункту повестки «угрозы международному миру и безопасности».

Пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский заявил, что целью встречи станет обсуждение » неприемлемости шагов США» по разработке и размещению ракет средней дальности.

Он также добавил, что планы американской стороны «ставят под угрозу стратегический баланс сил в мире». Стржижовский подчеркнул, что Россия хочет услышать в рамках созыва от Совбеза ООН справедливую оценку действий Вашингтона.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин рассказал о беспокойстве из-за испытаний ракеты США.