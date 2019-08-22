Россия и Китай соберут Совбез ООН для обсуждения новых ракет США

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Самым большим другом России жители нашей страны продолжают считать Китайскую Народную Республику Самым большим другом России жители нашей страны продолжают считать Китайскую Народную Республику
Самым большим другом России жители нашей страны продолжают считать Китайскую Народную Республику
REUTERS/Petar Kujundzic

Россия и Китай инициировали созыв Совета Безопасности ООН для обсуждения планов США по разработке и размещению новых ракет средней дальности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что заседание пройдет в четверг, 22 августа по пункту повестки «угрозы международному миру и безопасности».

Пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский заявил, что целью встречи станет обсуждение » неприемлемости шагов США» по разработке и размещению ракет средней дальности.

Он также добавил, что планы американской стороны «ставят под угрозу стратегический баланс сил в мире». Стржижовский подчеркнул, что Россия хочет услышать в рамках созыва от Совбеза ООН справедливую оценку действий Вашингтона.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин рассказал о беспокойстве из-за испытаний ракеты США.