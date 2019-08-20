Украинским военным выплатят до $80 премии на День независимости

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о выплате военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) денежных премий по случаю празднования 28-й годовщины независимости страны. Об этом сообщается на сайте минобороны.

Как отмечается, военнослужащие, в том числе и срочной службы и курсанты получат по 1 тыс. гривен ($40). Военнослужащие, которые участвуют в настоящее время и принимали участие в операциях по защите территориальной целостности Украины на востоке страны в 2019 году, получат по 2 тыс. гривен ($80).

Ранее сообщалось, что украинский военный погиб в Донбассе из-за неправильного обращения с оружием.