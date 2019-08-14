AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии. Об этом сообщает The Associated Press.

По ее словам, решение о размещении ракет будут принимать главы стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Любое решение относительно этого региона будет принято в рамках консультаций с нашими союзниками, это не одностороннее решение США», — заявила Томпсон.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что Россия хочет продолжить переговоры по вопросам стратегической стабильности и не планирует отказываться от них.