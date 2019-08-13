The National Interest предупредил об опасности сверхоружия России

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Обозреватель The National Interest Дэвид Экс полагает, что в распоряжении российской стороны есть крылатая ракета с ядерной установкой.

Как отмечается в материале, инцидент со взрывом, произошедшем 8 августа недалеко от села Ненокса, мог стать самой опасной ядерной аварией в регионе со времен Чернобыля. Инцидент унес жизни по меньшей мере семи человек. Представители разведки США заявили, что связывают произошедшее со взрывом прототипа крылатой ракеты «Буревестник». Именно об угрозе случайного взрыва говорил эксперт в области ядерного оружия Джеффри Льюис, когда описал эту ракету как «безбашенную».

Автор напоминает, что о «Буревестнике» президент России Владимир Путин рассказал в июле прошлого года как об одном из видов оружия, над которым будут работать российские военные. Эта ракета предназначена для того, чтобы избежать американской системы ПРО. Льюис напомнил, что в США велась работа над крылатой ракетой, которая работала на небольшом ядерном реакторе, однако впоследствии такая работа была прекращена, так как это был «экологический кошмар». Автор полагает, что произошедший в России взрыв свидетельствует об опасности, которую представляет новое российское сверхоружие.