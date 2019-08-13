На памятнике солдатам Великой отечественной в Приамурье изобразили солдат НАТО

В Приамурье на памятнике погибшим в Великую отечественную войну войнам обнаружили солдат НАТО, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказал депутат Тындинского районного Совета народных депутатов Валерий Ветелкин.

По его словам, памятнику уже более 20 лет, однако после реконструкции местные жители заметили на монументе солдат США, держащих в руках винтовки M16.

Депутат добавил, что жители выразили осуждение и негодование новым видом памятника.

Теперь граждане пытаются установить, кто производил работы на памятнике, чтобы добиться возвращения ему первоначального вида.