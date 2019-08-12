У СБУ появилась информация о минировании киевских мостов, аэропорта и вокзала

Службе безопасности Украины стало известно о заминировании всех киевских мостов, аэропорта и железнодорожного вокзала. Об этом передает УНИАН со сслыкой на киевскую полицию.

Как отмечается, информация об этом поступила на электронную почту колл-центра СБУ от анонима.

Сообщается, что в связи с сообщениями об этом мосты через Днепр перекрывать не будут, а самолеты будут летать в штатном режиме.

При этом уточняется, что пассажиров Центрального железнодорожного вокзала эвакуируют для проведения поиска взрывчатки.

Как стало известно, на объектах будут работать профильные специалисты.

Ранее сообщалось, что Нацгвардия Украины начала патрулировать улицы городов страны.