Норвежские истребители сопровождали российские Ту-95МС в ходе планового полета

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Норвежские истребители F-16 сопровождали два российских бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС в рамках планового полета. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что полет проходил над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей.

Уточняется, что сопровождение происходило на отдельных этапах полета.

Заявляется, что полет занял более девяти часов.

Ранее сообщалось, что истребители США вылетали на перехват российских Ту-95 у Аляски.