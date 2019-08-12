Норвежские истребители сопровождали российские Ту-95МС в ходе планового полета
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Норвежские истребители F-16 сопровождали два российских бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС в рамках планового полета. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что полет проходил над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей.
Уточняется, что сопровождение происходило на отдельных этапах полета.
Заявляется, что полет занял более девяти часов.
Ранее сообщалось, что истребители США вылетали на перехват российских Ту-95 у Аляски.