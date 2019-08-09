Два человека погибли из-за обстрела Коминтерново в ДНР

Украинские силовики обстреляли населенный пункт Коминтерново, в результате чего погибли два человека, информирует RT со ссылкой на слова главы самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина.

Сообщается, что обстрел был произведен из минометов калибром 120 миллиметров, автоматических и станковых гранатометов, а также стрелкового оружия. Огонь также велся из БМП по центру населенного пункта.

По словам Пушилина, это провокация и нарушение достигнутых договоренностей.

Ранее появилось видео обстрела Первомайска военными Украины.