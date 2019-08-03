ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса из-за многократных краж
Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил, что командование ВСУ приняло решение о выведении из зоны боевых действий в Донбассе 25-ой отдельной воздушно-десантной бригада. Об этом сообщает ЛИЦ.
По его словам, это решение связано с неоднократными случаями кражи боеприпасов, вооружения и полученного в качестве помощи от иностранных государств военного имущества.
«…планируется проведение служебных разбирательств в отношении командного состава бригады с последующим увольнением или переводом виновных в другие подразделения», — сказал Осадчий.
Он добавил, что следующей из зоны карательной операции могут вывести 14-ую бригаду.
Ранее руководитель рабочей группы самопровозглашенной ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева заявила, что пленные, которых держали в тайных тюрьмах СБУ, на протяжении дней, а то и месяцев подвергались пыткам.