В Белом доме высказались о возможности гонки вооружений с Россией
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Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что Вашингтон не обеспокоен возможностью гонки вооружений с Россией, передает РИА «Новости».
Такое заявление было сделано после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Представитель Белого дома добавил, что «у президента хорошие отношения с Владимиром Путиным».
Ранее чиновник в минобороны США рассказал, что после официального выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) американские ВС протестируют новую неядерную крылатую ракету, которая запускается с подвижного пункта управления.