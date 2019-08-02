В Белом доме высказались о возможности гонки вооружений с Россией

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что Вашингтон не обеспокоен возможностью гонки вооружений с Россией, передает РИА «Новости».

Такое заявление было сделано после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Представитель Белого дома добавил, что «у президента хорошие отношения с Владимиром Путиным».

Ранее чиновник в минобороны США рассказал, что после официального выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) американские ВС протестируют новую неядерную крылатую ракету, которая запускается с подвижного пункта управления.