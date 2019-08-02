Focus назвал ДРСМД самым важным договором безопасности за 50 лет

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По мнению автора Focus Ульриха Райтца, с выходом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) президент России Владимир Путин дал понять, что хочет возвращения догорбачевского времени.

Автор полагает, что хотя на востоке Германии многие политики в преддверии выборов в парламенты федеральных земель неожиданно обнаружили любовь к России, нужно обратить внимание на растущую необходимость защитить ФРГ. Он замечает, что большинство немцев считают оборонную политику делом прошлого, а свыше 50% жителей страны не хотят больше знать о санкциях против России. Также с приходом к власти в США Дональда Трампа немцы относятся к американцам с подозрением. В материале подчеркивается, что прекращение ДРСМД, которое является самой плохой новостью за последнее время, может стать очень значимым: речь идет о самом важном договоре безопасности за последние 50 лет. После его заключения США уничтожили 846, а СССР — 1846 ракет средней дальности.

Уточняется, что ДРСМД больше всего касался тогда разделенной Германии. Если бы договор не был заключен, страна превратилась бы в ядерное поле боя. В НАТО дали понять, что не хотят размещать против российских SSC-8 собственные новые ракеты и рассчитывают обойтись новой или улучшенной системой ПРО. Однако даже она будет немало стоить, только для Германии речь идет о €10 млрд.