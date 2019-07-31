Politico рассказала о смягчении позиции Трампа по Ирану

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После кампании по наращиванию давления на Тегеран администрация президента США Дональда Трампа собирается разочаровать сторонников жесткой линии в отношении Ирана, пишет Politico.

По слова источников, ожидается, что американский госсекретарь Майк Помпео на этой неделе объявит о выпуске специальных разрешений, позволяющих компаниям из отдельных стран продолжать закупки иранской нефти. Некоторые полагают, что их выпуск нужно ограничить после того, как в этом месяце Тегеран заявил о превышении лимита обогащения урана, предусмотренного ядерной сделкой. Прекращение выпуска таких разрешений усилит давление на иранскую сторону, которая уже и так страдает от наложенных США санкционных ограничений. Хотя это будет соответствовать курсу на оказание на Иран максимального давления, это усилит напряженность в отношениях США не только с Ираном, но и с европейскими странами. Кроме того, возникнет риск военного столкновения двух стран.

Как отмечается, за прекращение выпуска спецразрешений выступает советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и его сторонники, в то время как глава минфина Стивен Мнучин выступает за продление их выпуска. Сам Трамп колебался при принятии решения. Все это свидетельствует о неоднозначности позиции его администрации в отношении Тегерана, которая менялась от жесткой риторики к дипломатическому взаимодействию. По мнению одного из экспертов, Вашингтону лучше начинать переговоры с иранской стороной, когда ее ядерная программу будет признана нелегитимной, а страна не будет сотрудничать с Европой, Россией и Китаем.