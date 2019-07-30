Американский генерал рассказал о недостаточном сдерживании России

Американский генерал Джон Хайтен заявил, что ядреные заряды малой мощности на подлодках США имеют недостаточный эффект для сдерживания России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, эти заряды являются «самым гибким элементом триады», однако и ему требуется время, чтобы достичь цели.

Он отметил, что Соединенные Штаты должны иметь малое количество таких зарядов, которые могут быстро нанести ответный удар в случае аналогичных действий со стороны России.

«Это сдержит Россию. И я думаю, что уже сдерживает», — заявил он.

Ранее украинский генерал призвал создать ракеты для удара по Москве.