Украинский посол раскрыл масштаб военной помощи из США

Посол Украины в США Валерий Чалый, который в ближайшее время завершит миссию в Вашингтоне, сообщил, что более 90% военно-технической помощи за последние 4 года поставлялось из США, передает «Укринформ».

По словам Чалого, Украина надеется, что уже в 2019 году будет реализован крупный контракт по закупке летального оборонительного оружия.

Он отметил, что 92% всей военно-технической помощи, которую Украина получила за четыре года, поступило из США.

Посол добавил, что Украина является стратегическим партнером для США в сфере обороны и безопасности.

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