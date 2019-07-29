Минобороны возродит упраздненные при Горбачеве полки

Минобороны России возродит расформированные при президенте СССР Михаиле Горбачеве и бывшем министре обороны Анатолии Сердюкове батальоны. Об этом в интервью «Красной звезде» рассказал командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией генерал-майор Андрей Колотовкин.

По его словам, в армии появился свой ремонтно-восстановительный полк, который повысит ее технические возможности при выполнении учебно-боевых задач в полевых условиях.

Часть ремонтно-восстановительных батальонов расформировали в 2008 году по решению Анатолия Сердюкова, а большинство понтонно-мостовых соединений — в 1989 году при Михаиле Горбачеве.

Ранее сообщалось, что ремонтом военной техники займутся новые полки.