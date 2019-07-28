Украинские морпехи устроили бунт в Донбассе

Морпехи Украины стали бунтовать в Донбассе и требовать лучшего материального обеспечения состава. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

Как отмечается, украинские военные показательно не слушают приказы начальства и бойкотируют призывы организованной группой боевиков.

Уточняется, что речь идет о морпехах в первом батальоне 6-й бригады морской пехоты на Мариупольском направлении.

Один из зачинщиков до этого был на хорошем счету у начальства и получил даже премию за успехи от министра обороны Украины Степана Полторака.

Ранее сообщалось, что готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине.