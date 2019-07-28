Путин заявил о сверхспособностях ВМФ

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Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на катере совершает обход кораблей... Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на катере совершает обход кораблей...
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на катере совершает обход кораблей...
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин, принимая главный военно-морской парад, проходящий в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ, рассказал о достижениях ВМФ РФ.

«Наш Военно-морской флот уверенно обеспечивает безопасность страны, ее национальные интересы и способен дать достойный отпор любому агрессору», — заявил Путин.

Также верховный главнокомандующий вспомнил успехи российского флота как в XIX веке, так и в 1917 года, в годы Великой Отечественной войны, другие подвиги российских моряков.

Ранее глава государства на катере «Раптор» обошел парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и приветствовал их экипажи.

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