Путин заявил о сверхспособностях ВМФ

Президент России Владимир Путин, принимая главный военно-морской парад, проходящий в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ, рассказал о достижениях ВМФ РФ.

«Наш Военно-морской флот уверенно обеспечивает безопасность страны, ее национальные интересы и способен дать достойный отпор любому агрессору», — заявил Путин.

Также верховный главнокомандующий вспомнил успехи российского флота как в XIX веке, так и в 1917 года, в годы Великой Отечественной войны, другие подвиги российских моряков.

Ранее глава государства на катере «Раптор» обошел парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и приветствовал их экипажи.

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