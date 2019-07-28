Путин принимает главный военно-морской парад России

Президент России Владимир Путин принимает главный военно-морской парад, проходящий в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ, передает РИА «Новости»..

В параде примут участие 43 боевых корабля и 41 воздушное судно с новейшим вооружением. В смотре военно-морской мощи России будет задействовано более 4 тыс. военнослужащих.

Ранее глава государства на катере «Раптор» обошел парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и приветствовал их экипажи.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.