Путин принимает главный военно-морской парад России

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Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на катере совершает обход кораблей... Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на катере совершает обход кораблей...
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на катере совершает обход кораблей...
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин принимает главный военно-морской парад, проходящий в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ, передает РИА «Новости»..

В параде примут участие 43 боевых корабля и 41 воздушное судно с новейшим вооружением. В смотре военно-морской мощи России будет задействовано более 4 тыс. военнослужащих.

Ранее глава государства на катере «Раптор» обошел парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и приветствовал их экипажи.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.