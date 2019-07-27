Пьяные бойцы ВСУ обстреляли жилые дома в Донбассе

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Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Яков Осадчий заявил, что военные украинской армии обстреляли жилые дома в Донбассе из минометов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, бойцы ВСУ в этот момент были в нетрезвом состоянии.

Он добавил, что в результате действий военнослужащих пострадали три здания.

При этом, уточнил Осадчий, «по счастливой случайности жертв удалось избежать»: в момент обстрела в домах никого не было.

После случившегося люди подали коллективные жалобы на действия военных, однако полиция и военная служба правопорядка никак не отреагировали не обращение граждан.

Ранее сообщалось, что снайпер ВСУ обстрелял съемочную группу ВГТРК под Донецком.