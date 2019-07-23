Раскрыты новые подробности гибели подводников на «Лошарике»

Раскрыты новые подробности трагедии на глубоководной станции АС-31 в Баренцевом море, при которой погибли 14 подводников. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

По данным издания, подводники могли эвакуироваться на лодку-носитель, но оставались в отсеках в соответствии с инструкцией. По словам участников расследования, погибшие до последнего боролись за живучесть станции.

Взрыв произошел, когда они готовились покинуть борт.

Ранее сообщалось, что причиной возгорания в аккумуляторном отсеке могла стать диверсия или возгорание в электрическом щитке, которое вызвало короткое замыкание.