В Иране поймали 17 американских шпионов

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Министерство информации и национальной безопасности Ирана проинформировало о задержании 17 человек, якобы занимавшихся шпионажем в пользу Соединенных Штатов. Об этом сообщает Tasnim.

Как отмечается, этих людей арестовали за работу на Центральное разведывательное управление. (ЦРУ). По словам гендиректора иранского министерства, некоторых из затверженных приговорили к смертной казни.

Ранее сообщалось, что сотрудника иранской оборонной сферы казнили на территории Ирана. Мужчина по имени Джалял Хаджи Завар сотрудничал с ЦРУ и выполнял задания по шпионажу в пользу США.