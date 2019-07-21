Зеленский показал на видео плачевное состояние «Украины»

Украинский президент Владимир Зеленский разместил в Сети видеозапись, демонстрирующую плачевное состояние ракетного крейсера «Украина». Ролик размещен в YouTube.

Запись дает возможность увидеть крейсер снаружи и изнутри. Судно пострадало от коррозии, многие помещения проржавели.

Согласно имеющейся информации, глава государства осмотрел крейсер во время визита на Николаевский судостроительный завод 18 июля. Глава минобороны Степан Полторак предложил начать демонтаж судна, так как в настоящее время его оснащение и вооружение нельзя использовать.

Ранее в Раде признали невозможность достроить ракетный крейсер «Украина».