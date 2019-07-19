Трех генералов Росгвардии заменили сотрудниками ФСБ

Перестановки в руководстве Росгвардии продолжаются, сообщает «Коммерсантъ».

По указу президента в отставку были отправлены сразу три генерал-лейтенанта. Одного из них заменил сотрудник, служивший в ФСБ.

По имеющимся данным, сотрудников спецслужбы пригласили для решения кадровых вопросов, которые в последнее время захлестнули Росгвардию. Кадровое управление Росгвардии возглавил генерал-лейтенант юстиции в отставке Игорь Ильяш, выходец из ФСБ. Назначение связывают с приходом в Росгвардию Олега Плохого, занявшего пост замдиректора, служившего в ФСБ.

Ранее сообщалось, что бывшие сотрудники ФСБ могут стать невыездными.