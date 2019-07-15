Захарова оценила заявление Турчинова об уничтожении Крымского моста

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова об уничтожении Крымского моста комплексом крылатых ракет «Нептун», сообщает сайт kp.ru.

По словам Захаровой, заявление Турчинова нужно оценивать в рамках европейского правового поля, с которым Украина себя ассоциирует. Представитель МИД также подчеркнула ненормальность такого заявления. По ее мнению, оно не попадает ни под одну из существующих конвенций, соглашений или ни под одну правовую базу.

Ранее в Госдуме отметили, что слова Турчинова могут разрушить хрупкий контакт между Россией и Украиной.