Украина не получит новейшее оружие США из-за РФ

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Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что США не будут поставлять новейшее оружие украинской стороне. Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, США опасаются того, что новейшие вооружения могут «попасть» к России.

Он также добавил, что Украине не получит мощного и высокотехнологичного американского оружия.

Маломуж подчеркнул, что Киеву следует делать ставку на оружие украинского производства.

Ранее сообщалось, что в сенате США одобрили выделение Украине $300 млн на войну.