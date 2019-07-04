Путин сказал, чего ждет от США

Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы есть политическая воля к договоренностям в сфере контроля за вооружениями, и того же он ждет от Вашингтона, передает РИА «Новости».

Он отметил, что все договоренности по вооружению направлены на достижение стабильности и безопасности на международной арене.

Путин признался, что именно об этом он говорил с Дональдом Трампом на полях G20 в Японии.

Лидер добавил, что в Вашингтоне начинают задумываться о перезапуске двустороннего диалога по широкой стратегической повестке.