После поручения Путина Шойгу отправил военных в зону паводка

В зону чрезвычайного бедствия в город Нижнеудинск Иркутской области направлен отряд военных ЦВО для помощи населению после поручения президента РФ Владимира Путина, сообщает «Московский комсомолец».

В зону бедствия направлены 50 военнослужащих и 20 единиц техники.

Военные с техникой выдвинулись из Кемеровской области, им предстоит преодолеть более 1 тыс. км.

Ранее Путин потребовал, чтобы армия страны подключалась к борьбе с водой в Иркутской области, если появится такая необходимость.