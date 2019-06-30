Трамп похвастался ядерным арсеналом США

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты модернизируют старые ядерные вооружения, а также создают новые. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, такое заявление глава государства сделал в ходе своего выступления на военной базе США в Южной Корее.

Трамп подчеркнул, что у страны оружия больше всего в мире, и оно самое лучшее.

При этом президент уточнил, что Соединенные Штаты не хотят его применять.

В конце он добавил, что американское правительство также вкладывает миллиарды долларов в развитие ПРО.

Ранее Трамп рассказал о встречах с «диктаторами» на G20.