В Кремле раскрыли детали по поставкам Турции С-400

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что контракт с Турцией по С-400 подразумевает частичную передачу технологий этой стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подтвердил, что контракт на поставку комплексов подразумевает частичную передачу технологий на производство.

Песков подчеркнул, что предполагается именно частичная передача.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану обеспокоенность из-за покупки Турцией С-400 у РФ.