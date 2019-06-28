ДНР и ЛНР освободили пленных
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Самопровозглашенные ДНР и ЛНР освободили четырех военнопленных, передает РИА «Новости».
Их привезли в аэропорт Минска, откуда вместе с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком направятся на Украину.
Свободу получили командир отделения украинской армии Яков Веремейчик, военнослужащий Дмитрий Великий, старшина Максим Горяйнов, а также Эдуард Михеев.
Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука уговорил глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на освобождение четырех пленных.