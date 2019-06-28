Путин не видит интереса США в военном театре Европы

Президент России Владимир Путин заявил, что США не имеют большой заинтересованности в европейском военном театре. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Военный театр Европы вряд ли представляет существенный интерес для США, несмотря на расширение НАТО и увеличение контингентов у наших границ», — сказал Путин.

Отмечается, что в Польше проходит строительство военной базы для размещения солдат США и военной техники НАТО.

Кроме того, совершаются полеты около границ Калининградской области с целью разведки.

Ранее сообщалось, что Пентагон назвал Россию «подстрекателем агрессии».