Путин не видит интереса США в военном театре Европы
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Президент России Владимир Путин заявил, что США не имеют большой заинтересованности в европейском военном театре. Об этом сообщает РЕН ТВ.
«Военный театр Европы вряд ли представляет существенный интерес для США, несмотря на расширение НАТО и увеличение контингентов у наших границ», — сказал Путин.
Отмечается, что в Польше проходит строительство военной базы для размещения солдат США и военной техники НАТО.
Кроме того, совершаются полеты около границ Калининградской области с целью разведки.
Ранее сообщалось, что Пентагон назвал Россию «подстрекателем агрессии».