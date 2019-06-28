Британский корабль сопроводил российский корвет в Ла-Манше

Патрульный корабль британского Королевского флота «Форт» сопроводил российский корвет «Василий Быков», который проходил через Ла-Манш. Об этом сообщает ТАСС.

«Форт» отчалил из Ливерпуля 23 июня, а 24 числа проплыл у западного побережья Франции, где встретился с российским корветом. Отмечается, что для британского корабля это была первая неделя службы.

После службы в территориальных водах Британии «Форт» отправиться к Фолклендским островам.

Ранее сообщалось, что в Черное море вошел разведывательный корабль Британии.