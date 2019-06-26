Трамп назвал РФ потенциальным противником США

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет называть Москву противником Вашингтона. Об этом сообщает Fox Business.

По его словам, он считает Россию потенциальным противником США.

Он также добавил, что Германия платит России миллиарды долларов, но отказывается платить за НАТО.

Трамп подчеркнул, что Берлин платит деньги «противнику», от которого их должны защищать США.

Ранее сообщалось, что Трамп подтвердил встречу с президентом России Владимиром Путиным на G20.