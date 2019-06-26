Проект по дагестанским ополченцам внесен в Госдуму

В Госдуму был внесен законопроект, который приравнивает дагестанских ополченцев к ветеранам боевых действий. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, документ внес депутат от «Единой России» Умахан Умаханов.

Уточняется, что в ходе «прямой линии» к российскому лидеру Владимиру Путину обратился житель дагестанского села Ботлих.

В 1999 году его жители противостояли боевикам, которые вторглись в Дагестан.

Глава государства подчеркнул, что благодарен жителям поселка, которые отстояли целостность российского государства, и поручил приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, сражавшихся с боевиками.

Ранее Путин потребовал наладить экономику Дагестана.