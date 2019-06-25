Названа причина экстренного отступления украинских военных от ЛНР

Украинские силовики покидают позиции у линии соприкосновения с самопровозглашенной ЛНР из-за проблем с личным составом и плохих бытовых условий, передает РИА «Новости».

В пресс-службе Народной милиции ЛНР уточнили, что военные столкнулись с некомплектом личного состава. Кроме того, они пожаловались на отсутствия элементарного обеспечения, а также неудовлетворительные бытовые условия.

В Нацполиции добавили, что украинское командование «экстренно принимает меры по пресечению данных действий».

Речи идет об оставлении передовых позиций военнослужащими 14 бригады ВСУ в районе населенного пункта Сокольники.

Ранее сообщалось, что ВСУ понесли потери в Донбассе при подрыва автомобиля на мине.