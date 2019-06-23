«Верх цинизма»: Соловьев об атаке Донбасса ВСУ

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Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал ситуацию с обстрелом Донбасса представителями вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА «Новости».

В своем телеграме Соловьев вспомнил недавнюю атаку на Горловку, в ходе которой пострадала маленькая девочка.

«Ранена девочка. Что это, если не верх цинизма? 22 июня. Хоть не в четыре утра?» — написал Соловьев.

Журналист также упрекнул украинского президента Владимира Зеленского в лицемерии, отметив, что несмотря на призывы политика к миру, его войска продолжают обстреливать Донецк.

Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что ВСУ не прекратят открывать ответный огонь в Донбассе.