Депутат Рады назвал военных Украины боевиками
Депутат Рады Сергей Тарута назвал украинских военных, которые участвовали в боевых действиях в Донбассе, боевиками. Об этом сообщает портал «Обозреватель».
Как отмечается, политик, вероятно, оговорился, перепутав слова «бойцы» и «боевики».
Он отметил, что украинские военные воевали за свободу Мариуполя и всей Украины.
«Хотел бы поблагодарить всех боевиков, все батальоны, Национальную гвардию, военных, которые ковали эту победу», — сказал Тарута.
Причем политик оговорился два раза, после чего посетители мероприятия освистали депутата.
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