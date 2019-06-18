Депутат Рады назвал военных Украины боевиками

Депутат Рады Сергей Тарута назвал украинских военных, которые участвовали в боевых действиях в Донбассе, боевиками. Об этом сообщает портал «Обозреватель».

Как отмечается, политик, вероятно, оговорился, перепутав слова «бойцы» и «боевики».

Он отметил, что украинские военные воевали за свободу Мариуполя и всей Украины.

«Хотел бы поблагодарить всех боевиков, все батальоны, Национальную гвардию, военных, которые ковали эту победу», — сказал Тарута.

Причем политик оговорился два раза, после чего посетители мероприятия освистали депутата.

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