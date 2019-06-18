В МИД рассказали о «сухом порохе» России на случай дестабилизации

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва «держит порох сухим» на случай обострения обстановки со стороны США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он напомнил о словах президента России Владимира Путина о том, что РФ запускает опытно-конструкторские работы по созданию систем средней дальности, чтобы при необходимости парировать потенциал США.

По словам Рябкова, «это высшее проявление доброй воли, однако он отметил, что РФ «порох держит сухим».

«Порох мы держим сухим и мы будем в готовности, если США пойдут на дальнейшую дестабилизацию», — заявил он.

Ранее Рябков назвал условие возвращения РФ к ДРСМД.