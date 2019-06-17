Пушков оценил обвинения Помпео в адрес Ирана

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Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео об атаках на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

«Помпео не придумал ничего, кроме ссылок на наличие «множества данных и свидетельств» у спецслужб о причастности Ирана», — написал Пушков.

По его словам, достоверность данных США является «нулевой».

Он также добавил, что Вашингтон делает ставку на «информационный напор».

Ранее Помпео заявил, что Иран несет ответственность за нападения на нефтяные танкеры.