В Совфеде ответили на слова Болтона о «контракте» РФ и Венесуэлы

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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в фейсбуке прокомментировал слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона об оборонном «контракте» Москвы и Каракаса.

«Болтон расписался в полном незнании нашей страны», — написал Клинцевич.

По его словам, об этом свидетельствует заявление Болтона о «покупке» поддержки России.

Он также добавил, что сотрудничество между Россией и Венесуэлой основано на положениях межправительственного соглашения.

Ранее сообщалось, что Болтон обвинил Венесуэлу в заключении оборонного контракта с Россией.