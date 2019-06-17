В Совфеде ответили на слова Болтона о «контракте» РФ и Венесуэлы
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в фейсбуке прокомментировал слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона об оборонном «контракте» Москвы и Каракаса.
«Болтон расписался в полном незнании нашей страны», — написал Клинцевич.
По его словам, об этом свидетельствует заявление Болтона о «покупке» поддержки России.
Он также добавил, что сотрудничество между Россией и Венесуэлой основано на положениях межправительственного соглашения.
Ранее сообщалось, что Болтон обвинил Венесуэлу в заключении оборонного контракта с Россией.