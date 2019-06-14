Путин назвал последствия выхода США из СВПД

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Президент России Владимир Путин заявил, что выход США из ядерной сделки с Ираном дестабилизирует обстановку в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, действия США по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе могут подорвать режим нераспространения ядерного оружия.

Он также добавил, что Россия намерена добиваться выполнения участниками СВПД взятых на себя обязательств.

Ранее сообщалось, что Иран сократил свои обязательства по ядерной сделке.