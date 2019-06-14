Отказ Киева от прохода через Керченский пролив оценили в Госдуме

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Депутат Госдумы Михаил Шеремет прокомментировал слова главы Генштаба ВСУ Руслана Хомчака о проходе военных кораблей через Керченский пролив. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Россия настроена дружелюбно, несмотря на ноябрьскую провокацию в Керченском проливе.

Он также добавил, что украинские корабли могут пройти через пролив при соблюдении ряда условий.

Шеремет подчеркнул, что украинские военные должны соблюдать международные нормы и согласовать свои действия с Россией.

Ранее сообщалось, что Киев отказался от прохода через Керченский пролив.