Отказ Киева от прохода через Керченский пролив оценили в Госдуме
Депутат Госдумы Михаил Шеремет прокомментировал слова главы Генштаба ВСУ Руслана Хомчака о проходе военных кораблей через Керченский пролив. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Россия настроена дружелюбно, несмотря на ноябрьскую провокацию в Керченском проливе.
Он также добавил, что украинские корабли могут пройти через пролив при соблюдении ряда условий.
Шеремет подчеркнул, что украинские военные должны соблюдать международные нормы и согласовать свои действия с Россией.
Ранее сообщалось, что Киев отказался от прохода через Керченский пролив.